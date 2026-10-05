Spagna, Sánchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre: "Scelta tra retrocedere con ultradestra o avanzare"

Sebbene lo stesso Sánchez abbia ammesso che anche il suo Governo ha "commesso errori", ha sottolineato come ora il suo popolo deve scegliere "che ruolo vuole giocare: se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce dove governa oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia", perché continui a essere "un baluardo di apertura e giustizia sociale" e un "punto di riferimento mondiale di pace, femminismo e prosperità". "Io confido nei miei compatrioti, perché siete un popolo coraggioso e solidale, che sa crescere davanti alle sfide e che non esita a essere il primo o l'unico a muoversi per stare nel lato corretto della storia" ha concluso.