faida tra bande

Spagna, quattro vittime in una sparatoria in Andalusia

Stando a una prima ricostruzione della Guardia Civil, la sparatoria è avvenuta alle 22 nel quartiere popolare di El Rocio a Isla Cristina"

17 Ago 2026 - 17:12
01:47 
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