Spagna, proteste anti-immigrazione davanti alle sedi diplomatiche del Marocco

Centinaia di manifestanti anti-immigrazione sono scesi in piazza davanti all'ambasciata del Marocco a Madrid e al consolato marocchino di Barcellona per protestare contro la crisi migratoria a Ceuta. Durante i cortei sono stati esposti striscioni e scanditi slogan contro l'immigrazione e contro il governo del premier Pedro Sánchez, mentre alcuni partecipanti hanno anche effettuato il saluto romano. Le manifestazioni si sono svolte in un clima di forte tensione, alimentato dal recente aumento degli arrivi irregolari nell'enclave spagnola di Ceuta.