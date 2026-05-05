IL VIDEO PUBBLICATO DALLA CASA REALE

Spagna, la principessa Leonor durante un volo di addestramento

Leonor de Borbón y Ortiz in uniforme"sulla pista di una base aerea militare

05 Mag 2026 - 15:51
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La Casa Reale spagnola pubblica un video della principessa Leonor durante un volo di addestramento. Nel video, la principessa Leonor de Borbón y Ortiz in uniforme è circondata da colleghi piloti, mentre cammina sulla pista di una base aerea militare. Poi sale sull'aereo e si prepara al decollo, ripreso dall'interno. Dopo il volo, Leonor saluta piloti e ufficiali e partecipa a una foto di gruppo. 
 

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