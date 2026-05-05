Spagna, la principessa Leonor durante un volo di addestramento
Leonor de Borbón y Ortiz in uniforme"sulla pista di una base aerea militare
La Casa Reale spagnola pubblica un video della principessa Leonor durante un volo di addestramento. Nel video, la principessa Leonor de Borbón y Ortiz in uniforme è circondata da colleghi piloti, mentre cammina sulla pista di una base aerea militare. Poi sale sull'aereo e si prepara al decollo, ripreso dall'interno. Dopo il volo, Leonor saluta piloti e ufficiali e partecipa a una foto di gruppo.