Spagna, la principessa Leonor durante un volo di addestramento

La Casa Reale spagnola pubblica un video della principessa Leonor durante un volo di addestramento. Nel video, la principessa Leonor de Borbón y Ortiz in uniforme è circondata da colleghi piloti, mentre cammina sulla pista di una base aerea militare. Poi sale sull'aereo e si prepara al decollo, ripreso dall'interno. Dopo il volo, Leonor saluta piloti e ufficiali e partecipa a una foto di gruppo.

