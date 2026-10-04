Le immagini dal drone

Spagna, piogge torrenziali in Catalogna: due morti e un disperso

Le immagini riprese a Vilanova del Valles, Pineda de mar e Granollers

04 Ott 2026 - 12:01
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