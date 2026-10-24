IN VISTA DELLE ELEZIONI

Spagna, migliaia in piazza per difendere le pensioni

Il Partito Popolare, ritenuto favorito alle consultazioni, ha lasciato intendere una possibile almeno parziale privatizzazione del settore."

24 Ott 2026 - 18:04
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