Dopo l'onorificenza in università

Spagna, Mattarella e re Filippo VI prendono un caffè sotto l'ultimo sole invernale

Il capo dello Stato ha tenuto una lectio magistralis all'Università di Salamanca

19 Mar 2026 - 15:47
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