Spagna, la protesta per il diritto alla casa dilaga in tutto il Paese | Le chiavi simbolo delle contestazioni di piazza

"Siamo più di 500 mila", "non ci fermeremo", ora serve lo sciopero generale": voci dalle piazze spagnole, passate dall'indignazione alla rabbia. Da Madrid la protesta per il diritto alla casa è dilagata in tutto il Paese: manifestazioni in 50 città, dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia, come a Valencia. Qui gli agenti hanno lanciato lacrimogeni e proiettili di gomma contro un gruppo di attivisti che aveva raggiunto provocatoriamente il Palau de las Artes, dove era in corso un convegno di società immobiliari. Ovunque molti manifestanti agitano un mazzo di chiavi, simbolo di un accesso alla casa diventato sempre più difficile.