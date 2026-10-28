Spagna, la collaboratrice di El Pais a Tgcom24: "L'incidente ferroviario provocato da un errore umano"

"Dalle prime indagini sembra che si tratterebbe di un errore umano: sembra che 10 minuti prima dello scontro diversi treni sarebbero stati fermati dal centro di controllo, a Madrid, perché c'era un problema col sistema automatico di sicurezza", spiega a Tgcom24 la collaboratrice di El Pais, Barbara Celis. "Non sono riusciti a riavviare e il sistema e quindi hanno deciso di continuare col sistema manuale, quindi hanno chiesto a tutti i treni di rimettersi in moto ma sembra che l'Iryo non ria riuscito a ripartire e nel frattempo l'Alvia (treno ad alta velocità della compagnia ferroviaria Renfe), che veniva da dietro - perché erano due treni che circolavano sulla stessa via e nella stessa direzione, ha continuato ad avanzare, ha preso velocità e lì si è scontrato con il treno fermo sulla via. Sembra che questa sia stata la causa, ma" starà alle indagini stabilire l'esatta dinamica. "Ci vorrà un bel po' a chiuderle, del disastro ferroviario di gennaio ancora non ci sono conclusioni ufficiali".