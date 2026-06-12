A Tenerife

Spagna, l'aereo del papa non ne vuole sapere di partite: re Felipe riaccompagna a terra Leone XIV

I due si sono recati nella sala d'attesa vip

12 Giu 2026 - 18:07
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