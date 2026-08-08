Spagna introduce i controlli per chi arriva dall'Italia

Sale la tensione diplomatica tra Roma e Madrid. Agli arrivi dall'Italia verranno controllati passaporto, identità e nazionalità, per i cittadini di Paesi terzi anche visto o permesso di soggiorno. La misura resterà in vigore fino alla mezzanotte del 7 settembre: è la mossa del governo spagnolo in seguito alla decisione dell'esecutivo di Giorgia Meloni di sospendere il trattato di Schengen per chi arriva dalla Spagna. Roma respinge l'ultimatum di Madrid che chiedeva la revoca dei controlli alle frontiere, reintrodotti in seguito della crisi migratoria di Ceuta.