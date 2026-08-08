Caos Schengen, scattano i controlli della Spagna: cosa cambia per gli italiani

Dalla mezzanotte di sabato 8 agosto sono scattati i controlli in porti e aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall’Italia. È la risposta di Madrid alla decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Le misure saranno attuate a campione e rimarranno in vigore fino alla mezzanotte del 7 settembre. Da un punto di vista formale i requisiti di ingresso in Spagna restano gli stessi: serve il passaporto o la carta d'identità per l'espatrio validi per tutta la durata del soggiorno all'estero. I controlli straordinari riguardano i cittadini extracomunitari. Da un punto di vista pratico la sospensione di Schengen rischia di causare attese e tempi più lunghi per lo sbarco e il controllo di documenti. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare ai cittadini italiani presenti in Spagna o in viaggio nel Paese e ha anche creato un canale WhatsApp dedicato.