Piogge torrenziali in Spagna: una vittima e decine di salvataggi

Una donna di 102 anni è morta a Madrigueras (Albacete), nella regione spagnola della Castiglia-La Mancia travolta dalla piena che ha allagato il paese, provocata dalle piogge torrenziali, che da ieri sferzano con particolare intensità anche la Catalogna, soprattutto le Terres de l'Ebre, dove nella notte sono proseguite precipitazioni intense e persistenti.
L'anziana vittima a Madrigueras è rimasta intrappolata nella sua abitazione, dove l'acqua ha superato il metro e mezzo di altezza. Nella stessa località, i vigili del fuoco hanno soccorso 90 persone, in gran parte bloccate in casa dalle inondazioni causate da un volume di circa 142 millimetri di pioggia, caduti in poche ore.