Piogge torrenziali in Spagna: una vittima e decine di salvataggi

Una donna di 102 anni è morta a Madrigueras (Albacete), nella regione spagnola della Castiglia-La Mancia travolta dalla piena che ha allagato il paese, provocata dalle piogge torrenziali, che da ieri sferzano con particolare intensità anche la Catalogna, soprattutto le Terres de l'Ebre, dove nella notte sono proseguite precipitazioni intense e persistenti.