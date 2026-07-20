Spagna, incendio a nord di Madrid: 26mila ettari bruciati e 1.200 persone evacuate

Circa 26mila ettari sono stati devastati e oltre 1.200 persone sono state evacuate da 28 Comuni della provincia di Guadalajara, a circa 100 chilometri a nord da Madrid. Nello specifico, il rogo è divampato a La Mierla e considerata la gravità della situazione, il Centro di coordinamento operativo integrato ha dichiarato l'emergenza di livello 2 e disposto l'evacuazione preventiva dei centri abitati di Hiendelaencina, Congostrina e San Andrés de Congosto.