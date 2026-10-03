Spagna, il governo Sánchez battuto sui decreti casa: ipotesi elezioni anticipate

Spagna sull'orlo di una crisi di nervi - con la protesta per l'emergenza abitativa che riempie Puerta del Sol a Madrid - e prima ancora di governo, con la prospettiva improvvisa e concreta di elezioni politiche anticipate e imminenti, ovvero tra meno di due mesi, il prossimo 29 novembre. Con 178 voti contrari e solo 172 "si" il congresso spagnolo boccia i due decreti presentati dall'esecutivo del socialista Pedro Sanchez proprio per contenere la crisi abitativa.