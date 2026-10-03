Spagna, il governo Sánchez battuto sui decreti casa: ipotesi elezioni anticipate
I due provvedimenti sono stati bocciati dopo il voto contrario dei nazionalisti conservatori catalani di Junts, che hanno di fatto portato alla rottura della coalizione di governodi Luca Pesante
Spagna sull'orlo di una crisi di nervi - con la protesta per l'emergenza abitativa che riempie Puerta del Sol a Madrid - e prima ancora di governo, con la prospettiva improvvisa e concreta di elezioni politiche anticipate e imminenti, ovvero tra meno di due mesi, il prossimo 29 novembre. Con 178 voti contrari e solo 172 "si" il congresso spagnolo boccia i due decreti presentati dall'esecutivo del socialista Pedro Sanchez proprio per contenere la crisi abitativa.