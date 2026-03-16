Aitona si tinge di rosa: la fioritura dei peschi richiama i turisti
Tra fine febbraio e metà marzo migliaia di alberi in fiore trasformano i frutteti in un grande spettacolo naturale
Ad Aitona la primavera arriva con l’esplosione di colori dei peschi in fiore, che ogni anno attirano turisti e appassionati di natura. I visitatori possono passeggiare tra i filari, partecipare a visite guidate o fermarsi per picnic nei frutteti. Il comune ha organizzato anche eventi dedicati alla tradizione agricola locale con iniziative artistiche legate alla fioritura.