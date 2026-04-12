Spagna, fatta esplodere una effige di Benjamin Netanyahu

In Spagna una enorme effige di Netanyhau alta sette metri è stata fatta esplodere e data alle fiamme nel Comune di El Burgo, in provincia di Malaga. Sulla struttura era incisa la parola "genocida". La folla ha esultato mentre da parte di Israele è arrivato lo sdegno. Il Paese già nei giorni scorsi aveva criticato la politica del premier Sanchez: "Ha infamato i nostri soldati, ne pagherà il prezzo" aveva dichiarato lo stesso Netanyhau.

