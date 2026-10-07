Spagna, dopo la morte di Maricarmen in migliaia manifestano a Madrid

Al grido di "Giustizia per Maricarmen!" e "Assassini", migliaia di persone manifestano in Puerta del Sol, il "ground zero" delle proteste per il diritto alla casa nel cuore di Madrid, dopo la notizia della morte dell'87enne Maricarmen Abascal, simbolo della battaglia contro l'emergenza abitativa.
Alle centinaia di partecipanti della "acampada" di attivisti, promossa dal Sindicato de Inquilinas, cominciata dodici giorni fa, si è unita una marea di persone per protestare contro "gli sfratti che uccidono" e accendere candele in memoria dell'anziana sfrattata, deceduta oggi in ospedale dove era stata ricoverala dopo lo sfratto, il 23 settembre.