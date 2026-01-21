Logo Tgcom24
Bilancio tragico

Spagna, deraglia un altro treno

Un macchinista di 28 anni, in affiancamento, ha perso la vita e almeno 37 passeggeri sono rimasti feriti, quattro dei quali in gravi condizioni

21 Gen 2026 - 14:06
