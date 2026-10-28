Spagna, da Adamuz a Gelida: tutti i precedenti prima di Toledo

Come spiega in queste ore il quotidiano El Mundo da gennaio, la rete ferroviaria in quasi tutto il paese ha operato a capacità ridotta, con limitazioni in tutte le tratte. Nonostante ciò, per lo scontro di questa mattina si segue la pista dell'errore umano e ora oltre alle vittime si sommano le polemiche: l'ente spagnolo per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria aveva effettuato quattro ispezioni tra metà ottobre 2025 e il 7 gennaio 2026 nella zona in cui si è verificato l'incidente. I treni sono troppo vecchi, i binari pure: questo fa da detonatore nel caso di guasto o di qualsiasi imprevisto.