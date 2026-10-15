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Spagna, ciclista salva un capriolo incastrato in una recinzione

L'uomo ha postato sui social il filmato che immortala il momento

15 Ott 2026 - 16:35
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A Borredà, in Spagna, un ciclista ha salvato un capriolo che era rimasto incastrato in una recinzione metallica. L'uomo ha poi postato sui social il video che immortala il momento.

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