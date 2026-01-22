Spagna: Boro è tornato a casa, ritrovato il cane disperso nell'incidente di Adamuz

Dopo il tragico incidente ferroviario ad Adamuz che ha sconvolto la Spagna, è arrivata una buona notizia: Boro, il cane che era scomparso, è stato ritrovato. Nei giorni scorsi la proprietaria di Boro, Ana García, aveva lanciato un appello disperato chiedendo aiuto per ritrovarlo. Il cane era scappato dopo l'incidente, che ha provocato almeno 45 vittime. García ha parlato davanti alle telecamere con una coperta sulle spalle e ferite sul volto. Oggi i vigili del fuoco forestali hanno annunciato di aver trovato e riportato a casa il cane bianco e nero: "A quest'ora del mattino, condividiamo una buona notizia: Boro, il cane scomparso, è stato ritrovato", hanno scritto su X.