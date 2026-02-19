"Barbie Gaza" indagata per odio e per incitamento al terrorismo

Ana Alcalde Callegas, conosciuta in Spagna anche come "Barbie Gaza", è indagata: il tribunale di Granada ha avviato un'indagine per odio e per incitamento al terrorismo. 47 anni, nata in Andalusia: dopo il matrimonio con Amin Abdelkaden ha abbracciato l'Islam. I magistrati ritengono che: "Le sue non sono solo opinioni controverse ma esaltazione del terrorismo e diffusione dell'odio".