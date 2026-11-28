Oggi, 28 novembre, in Spagna è giornata di vigilia elettorale. Domani si apriranno le urne: "Sarà una delle elezioni più importanti degli ultimi anni", dice un cittadino, "perché potrà portare un cambio radicale". Non tutti, però, lo vogliono: "Sono un lavoratore e voto a sinistra, non posso votare per i padroni che mi sfruttano". I sondaggi danno avanti il Partito popolare di Feijóo, Vox - ultradestra guidata da Abascal - è in ascesa. Il Partito socialista del premier Sanchez spera in una rimonta, possibile insieme al Frente Amplio guidato da Ada Colau. Terminata ieri la campagna elettorale, oggi è invece la giornata di silenzio elettorale.