Attimi di terrore a Catania, dove nel pomeriggio di martedì una banda composta da tre persone incappucciate ha assaltato una gioielleria all'interno del centro commerciale Porte. I malviventi hanno usato una mazza di ferro per infrangere le vetrine e impossessarsi di gioielli e preziosi. L'allarme è scattato subito, provocando momenti di panico tra i clienti presenti nella struttura, con diverse persone che si sono date alla fuga. Uno dei tre autori del colpo non è riuscito ad allontanarsi di molto: a bloccarlo sono stati due carabinieri fuori servizio che gli sono immediatamente saltati addosso, fermandolo. Gli altri due banditi, invece, sono riuscite a scappare.