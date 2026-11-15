per il suo compleanno

Sorpresa per Emis Killa durante un suo concerto: Lazza gli regala un motorino

Durante la serata milanese il rapper ha ricevuto lo storico Malaguti F10

15 Nov 2026 - 16:08
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