Sopravvissuta a due iniezioni letali, Christa Pike si risveglia e parla

Christa Pike, la donna condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni, sarebbe tornata cosciente e in grado di parlare dopo essere sopravvissuta a due somministrazioni di farmaci per l'iniezione letale. A riferirlo è il suo avvocato. Il caso, descritto come senza precedenti, avrebbe spinto le autorità del Tennessee a sospendere le altre esecuzioni e a rivedere i protocolli. I legali chiedono ora di commutare la pena in ergastolo. Intanto, secondo quanto riportato, per Nidal Hasan, condannato per la strage di Fort Hood del 2009, sarebbe stata fissata un'esecuzione mediante fucilazione il 3 dicembre.