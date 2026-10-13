Dopo violente precipitazioni

Somalia, alluvioni a Mogadiscio: le strade diventano fiumi

Le violente precipitazioni hanno messo in luce i cronici problemi di drenaggio della metropoli, aggravati da un'espansione urbana non pianificata

13 Ott 2026 - 13:10
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