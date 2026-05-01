Soldati e basi: gli Usa in Italia

Basi aeree e navali, stazioni di telecomunicazioni, postazioni radar e depositi di armi. Sono i centri militari americani sparsi in tutta Europa in cui operano circa 68mila soldati e che ora Trump starebbe pensando di richiamare in patria come risposta al mancato sostegno a Washington nella guerra contro l’Iran. Nel mirino della Casa Bianca c’è l’Italia che ospita 12.500 soldati americani di stanza in oltre 100 istallazioni militari: si tratta del secondo contingente in Europa per dimensioni, inferiore solo a quello presente in Germania.