Le cause non sono ancora note

Siria, collisione fra due autobus: almeno 35 morti, decine i feriti

L'incidente è avvenuto sull'autostrada che collega la provincia orientale di Deir ez-Zor alla capitale Damasco

25 Lug 2026 - 15:01
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Almeno 35 persone sarebbero morte in seguito alla collisione tra un autobus militare e un autobus civile su un'autostrada nella Siria centrale, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. I media statali hanno citato Najeeb Al-Naasan, un alto funzionario del settore sanitario, il quale ha affermato che 35 persone hanno perso la vita e altre 30 sono rimaste ferite nell'incidente. L'accaduto è avvenuto su un'autostrada che collega la capitale siriana Damasco con la provincia orientale di Deir el-Zour. "Squadre di emergenza e autorità competenti si sono precipitate sul luogo dell'incidente, dove i feriti vengono trasportati e le vittime evacuate", ha dichiarato il Ministero dell'Interno siriano, citato dai media statali. Anche elicotteri militari siriani sarebbero intervenuti sul luogo dell'incidente. Le cause della collisione non sono ancora note.

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