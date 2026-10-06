Sinner: "Farò il possibile per tornare al 100%" | L'annuncio della fine della stagione del numero uno al mondo

"Ciao a tutti, voglio darvi un piccolo aggiornamento. Ho bisogno di sottopormi a un ciclo di trattamenti al ginocchio, il che significa che la mia stagione 2026 è ufficialmente giunta al termine. Negli ultimi due anni e soprattutto a Torino ho provato sensazioni ed emozioni bellissime. Quest'anno sarà diverso, al momento ho bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine quindi... farò il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio tutti in anticipo per il supporto, spero di vedervi molto, ma molto presto di nuovo in campo... Ciao, ciao!". Con queste parole, tramite un video pubblicato su Instagram, il campione di tennis altoatesino Jannik Sinner ha annunciato lo stop della sua stagione tennistica. Il numero uno al mondo tornerà in campo nel 2027 in occasione degli Australian Open.