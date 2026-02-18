Sinner va a pesca con Alcaraz a Doha

Dopo le fatiche degli Australian Open, Carlos Alcaraz (tennista numero uno al mondo) e Jannik Sinner (numero due) si trovano ora in Qatar per l'Atp 500 di Doha. Insieme hanno voluto concedersi un momento di svago prima di scendere in campo: una battuta di pesca tradizionale su una barca tipica qatariota. Ma non erano soli: con loro presenti anche i "colleghi" tennisti Daniil Medvedev e Andrey Rublev.