Simone Annicchiarico: "Mio padre mi ha chiamato tre ore prima di morire, stava bene"

A "Verissimo" Simone Annicchiarico ripercorre gli ultimi ricordi legati al padre, il grande attore Walter Chiari. "Mio papà se ne andò all'improvviso. Mi chiamò due o forse tre ore prima di morire, stava bene", racconta l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip".

"Ero con la mia baby sitter storica a Caldes in Val di Sole e la sua fu una telefonata energica, la più energica che ricordo in vita mia. Era stato dal cardiologo a Pavia e mi disse che gli aveva detto che potevamo giocare insieme per altri dieci anni. Il resto lo sai", dice a Silvia Toffanin. "Tre ore dopo Walter non c'era più. Incredibile, no? Mi aveva chiamato per dirmi che potevamo farci altri dieci anni insieme, che stava bene, e invece…