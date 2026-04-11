Silvia Salis, chi è l'aspirante premier tra lancio del martello e politica
La sindaca di Genova, quota Pd, potrebbe essere la candidata del campo largo per Palazzo Chigidi Paolo Scarlata
In quel lancio del martello l’emblema di una vita che da sempre gira vorticosamente: atleta, dirigente, politica. È "uno sport per maschi" scriveva nel suo libro. Massa muscolare limitata, tanta potenza, dieci titoli nazionali, un rimpianto forse: aver mancato la medaglia olimpica. Il martello, nell’ultimo metaforico lancio, la catapulta nei palazzi del Coni: componente del consiglio nazionale prima, vice presidente vicario poi. Fiutate le doti vincenti, il PD ne fa l’aspirante perfetta per guidare Genova. Dopo una serie di batoste politiche per la sinistra, la sua estraneità alle dinamiche di partito convince il campo largo: il 29 Maggio 2025 diventa la prima donna sindaco del capoluogo ligure.