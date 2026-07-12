l'analisi

Sileoni a Tgcom24: "Il patrimonio degli italiani è sempre più diversificato"

Il segretario generale della Fabi spiega cosa c'è dietro i dati appena diffusi su risparmi e investimenti degli italiani

12 Lug 2026 - 11:26
06:44 
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