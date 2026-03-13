Siena, la danza arriva in corsia all'ospedale Le Scotte

Si chiama “Danza in corsia” l progetto della Compagnia Balletto di Siena all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, iniziativa sperimentale ideata dal Maestro Marco Batti volta a promuovere il welfare dei pazienti in terapia, attraverso l’esecuzione di una performance coreutica. I primi ballerini Chiara Gagliardo e Giuseppe Giacalone si sono esibiti al lotto 1 piano 3, nella sala d’attesa di Chirurgia toracica e trapianto di polmone, Malattie dell’apparato respiratorio e Immunoterapia oncologica allietando, con un brano tratto da “Il lago dei cigni”, i pazienti e le loro famiglie.