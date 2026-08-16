dopo la pausa

Si torna in mare: 3.400 pescherecci salpano dalle coste cinesi

Al termine della sospensione estiva della pesca nel Mar Cinese Meridionale i pescatori sono tornati subito al lavoro, tutti insieme

16 Ago 2026 - 17:41
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