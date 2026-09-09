Tragedia

Si schianta un'eliambulanza in Malesia: cinque morti

Le vittime sono il pilota, un medico, un assistente medico e due infermiere, tutti impegnati in servizio ufficiale

09 Set 2026 - 18:26
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Cinque persone sono morte nello schianto di un elicottero del servizio medico volante avvenuto in Malesia, nel nord del Sarawak. Le vittime sono il pilota, un medico, un assistente medico e due infermiere, tutti impegnati in servizio ufficiale. L'elicottero è precipitato nei pressi della pista dell'aeroporto di Long Lellang, nel distretto di Marudi, intorno alle 15:40 locali. Le operazioni di ricerca e recupero sono proseguite per tutta la giornata, così come le indagini sull'incidente. Una squadra dell'ufficio d'indagine sugli incidenti aerei arriverà' a Miri per condurre accertamenti sulle cause dello schianto. Le autorità hanno identificato il medico deceduto come Ainul Baroah Kamaruddin, originaria dello Stato di Kelantan, mentre l'identificazione delle altre vittime è ancora in corso.

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