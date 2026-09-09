Si schianta un'eliambulanza in Malesia: cinque morti

Cinque persone sono morte nello schianto di un elicottero del servizio medico volante avvenuto in Malesia, nel nord del Sarawak. Le vittime sono il pilota, un medico, un assistente medico e due infermiere, tutti impegnati in servizio ufficiale. L'elicottero è precipitato nei pressi della pista dell'aeroporto di Long Lellang, nel distretto di Marudi, intorno alle 15:40 locali. Le operazioni di ricerca e recupero sono proseguite per tutta la giornata, così come le indagini sull'incidente. Una squadra dell'ufficio d'indagine sugli incidenti aerei arriverà' a Miri per condurre accertamenti sulle cause dello schianto. Le autorità hanno identificato il medico deceduto come Ainul Baroah Kamaruddin, originaria dello Stato di Kelantan, mentre l'identificazione delle altre vittime è ancora in corso.