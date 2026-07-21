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Si chiuderà l'11 settembre l'opas di Poste su Tim

Da oltre 13 miliardi tra contanti e azioni

di Carlotta Adreani
21 Lug 2026 - 15:49
01:18 
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Si chiuderà l'11 settembre l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 13 miliardi tra contanti e azioni di Poste Italiane sul 100% di Tim.

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