E' parte della nostra identità

Si celebra il Moka Day: quando il caffè diventa storia

Inventata nel 1933 da Alfonso Bialetti, sono più di 500 milioni i pezzi venduti, anche nelle varianti più fantasiose

di Dario Vito
21 Apr 2026 - 21:40
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