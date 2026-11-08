Si arrampica sull'asta del Reichstag e issa la bandiera palestinese

Scene incredibili in Germania. Un uomo si è arrampicato sull'asta portabandiera davanti al palazzo del Reichstag, il parlamento tedesco, a Berlino e ha sostituito la bandiera tedesca con quella palestinese. Lo ha reso noto la polizia. La bandiera è stata poi rimossa dai vigili del fuoco. Il 22enne è stato posto temporaneamente in stato di fermo, così come un suo complice. Secondo la polizia, l'uomo è rimasto sull'asta per circa un'ora, assicurato da un'imbracatura da arrampicata, prima di scendere. Due uomini alla base dell'asta, di 20 e 32 anni, lo hanno aiutato e hanno ripreso l'azione. Secondo la portavoce della polizia, tutti e tre possiedono la cittadinanza tedesca.