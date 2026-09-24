Approvato il decreto legge

Sì al tetto del 30% per gli alunni senza adeguata conoscenza dell'italiano

Dal conteggio saranno esclusi, tra gli altri, gli studenti che hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia o tre anni di scuola in italia

di Federica Carlino
24 Set 2026 - 18:56
01:27 
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Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sulla scuola: al centro il tetto del 30 per cento per gli alunni che non hanno un’adeguata conoscenza dell’italiano. Dal conteggio saranno esclusi, tra gli altri, gli studenti che hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia o tre anni di scuola in Italia.
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