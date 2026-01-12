Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Divi del cinema in passerella

Sfilata di star sul red carpet dei Golden Globe

Applausi per Leonardo Di"Caprio, la bella Emma Stone e Timothee Chalamet. Incantevole"Jennifer Lawrence

12 Gen 2026 - 11:02
00:44 

Meraviglioso red carpet ieri sera in occasione dell'83esima edizione dei Golden Globe che si è tenuta a Los Angeles: una serata evento attesa da milioni di appassionati di cinema in tutto il mondo. Hanno rubato la scena Leonardo Di Caprio e la bellissima Emma Stone, così come George Clooney e la Moglie Amal Alamuddin. Clooney è tornato al Beverly Hilton dopo 11 anni di assenza, come candidato per Jay Kelly di Noah Baumbach. Splendida anche Jennifer Lawrence: l'attrice premio Oscar è comparsa sul red carpet con uno strabiliante abito Givenchy semi trasparente conquistando gli occhi di decine e decine di fotografi. 
Applausi anche per Ariana Grande e per l'affascinante Jennifer Lopez che è stata co-conduttrice della serata. Non ha deluso le attese l'attore Timothée Chalamet che ha vinto il premio come miglior attore per la sua interpretazione in "Marty Supreme".

Ti potrebbe interessare

Ti potrebbe interessare

golden globe
video evidenza

Sullo stesso tema