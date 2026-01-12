Sfilata di star sul red carpet dei Golden Globe

Meraviglioso red carpet ieri sera in occasione dell'83esima edizione dei Golden Globe che si è tenuta a Los Angeles: una serata evento attesa da milioni di appassionati di cinema in tutto il mondo. Hanno rubato la scena Leonardo Di Caprio e la bellissima Emma Stone, così come George Clooney e la Moglie Amal Alamuddin. Clooney è tornato al Beverly Hilton dopo 11 anni di assenza, come candidato per Jay Kelly di Noah Baumbach. Splendida anche Jennifer Lawrence: l'attrice premio Oscar è comparsa sul red carpet con uno strabiliante abito Givenchy semi trasparente conquistando gli occhi di decine e decine di fotografi.

Applausi anche per Ariana Grande e per l'affascinante Jennifer Lopez che è stata co-conduttrice della serata. Non ha deluso le attese l'attore Timothée Chalamet che ha vinto il premio come miglior attore per la sua interpretazione in "Marty Supreme".