Seveso, Mattarella alla commemorazione del disastro ambientale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Seveso per partecipare alla cerimonia commemorativa del 50esimo anniversario del disastro nello stabilimento Icmesa. Presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia Gilberto Pichetto Fratin e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il capo dello Stato è stato accolto da un applauso e dall'esecuzione dell'inno d'Italia. Si è poi riferito ai giovani del luogo: "Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi".