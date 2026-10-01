Seul, acrobata compie una traversata sospeso su una corda a 120 metri

L'acrobata estone Jaan Roose ha percorso un cordone lungo 160 metri, sospeso a 120 metri d'altezza, nel centro di Seul. Sotto di lui, il traffico della città continuava a scorrere e la folla tratteneva il respiro ogni volta che l'atleta oscillava. Al termine dell'esibizione, gli spettatori hanno applaudito; alcuni apparivano visibilmente sollevati. Tre volte campione del mondo di slackline, il trentaquattrenne si è fatto un nome esibendosi in spettacolari contesti urbani, come nell'impresa compiuta a 185 metri d'altezza tra le Katara Towers in Qatar.