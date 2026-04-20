Serie di tornado investe il Midwest: edifici sventrati, blackout diffusi

Alberi caduti, tetti scoperchiati, edifici sventrati, linee elettriche distrutte. Ecco cosa resta dopo il passaggio di una serie di tornado che si è abbattuta sul Midwest degli Stati Uniti, causando ingenti danni in pochi minuti. Colpiti in particolare Illinois, Wisconsin e Minnesota. "La forza del vento era devastante. Siamo stati molto fortunati che non ci siano state vittime", ha detto lo sceriffo di Lena, uno dei paesi in ginocchio. Centinaia di case sono rimaste senza luce. Molte le strade bloccate, rimaste isolate decine di famiglie.