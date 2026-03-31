L'intervista
Sempre più iraniani in Italia, Shirin Zakeri a Tgcom24: "Hanno lasciato il Paese per avere più prospettive"
Dal 2020 sono raddoppiati fino a raggiungere quota 23mila persone
31 Mar 2026 - 16:27
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Dal 2020 sono raddoppiati fino a raggiungere quota 23mila persone
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