fino a domenica 4 ottobre

Segrate, torna la fiera Quattrozampe: l'evento che celebra gli amici animali

Appuntamento dedicato agli animali domestici e ai loro proprietari, tra attività, educazione e divertimento

di Maria Stella Carrara
03 Ott 2026 - 19:08
01:25 
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