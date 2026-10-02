Si aggrava il bilancio

Secondo giorno di proteste studentesche in Francia: ancora scontri e violenze

Sono i numeri a dare la portata della rivolta: duemila fermi e danni per milioni di euro

di Isabella Josca
02 Ott 2026 - 12:47
01:35 
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