Tra le barche e i surfisti

Seattle, lo spettacolo delle orche che nuotano al tramonto

Il branco, avvistato nella serata di lunedì 26 ottobre, nuotava vicino alla riva e"ha attirato l'attenzione degli abitanti

27 Ott 2026 - 09:48
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